O Edifício Redondo, no bairro Aterrado, é um local conhecido como ponto de prostituição na cidade. A Prefeitura de Volta Redonda, no entanto, parece ignorar a “fama” do local.

Em recente postagem nas redes sociais, o governo municipal divulgou uma curiosidade sobre o prédio, que foi construído para ser um shopping, e o colocou como um dos pontos turísticos da cidade. Não demorou muito para a população reagir e encher as redes sociais com críticas e, principalmente, comentários sarcásticos.

“Hoje em dia não deixa de ser shopping”, ironizou um seguidor da página no Instagram. “Qual a utilidade desse edifício?”, questionou outro rapaz na mesma página.

No Facebook, os comentários chegam a ser ainda mais polêmicos. “Agora virou motel de …”, disparou um internauta, seguido por várias outras opiniões da população. “A página da prefeitura de Volta Redonda divulga o ponto onde você encontra diversão noturna (tentado falar de forma mais formal)…”. Outra munícipe reclama: “Vocês deviam ter vergonha de falar isso”.

Até o fechamento dessa reportagem, a página contava com dezenas de comentários negativos sobre a postagem.

Vale lembrar que, no início deste mês, uma mulher foi esfaqueada por outra neste edifício. O crime foi registrado por uma câmera de segurança e a vítima acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no Hospital São João Batista. Dias depois, o suspeito de outro assassinato de repercussão na cidade – o do dentista Marco Aurélio Zanotto – foi localizado e preso nas imediações do Edifício Redondo.

Em 2018, o Edifício Redondo chegou a ser interditado pela Defesa Civil, que estabeleceu um prazo para que moradores e Lojistas desocupassem o local. Foram constatadas, na época, irregularidades na estrutura, na rede elétrica e ainda ausência de equipamentos de prevenção e combate a incêndios.