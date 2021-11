A prefeitura de Porto Real, no Sul do Estado, pretende instalar 92 câmeras de monitoramento de alta resolução para reforçar a segurança pública no município. Num primeiro momento, cinco dos equipamentos, que terão reconhecimento de placas veiculares, serão direcionadas para pontos estratégicos de acesso à cidade.

Os novos investimentos foram apresentados pelo prefeito Alexandre Serfiotis (PSD), em reunião realizada na segunda-feira (dia 22) com representantes das forças de segurança. Visando a implantação do programa de monitoramento, foi montada uma parceria entre as polícias Militar e Civil, a Guarda Municipal e a secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil, dando ênfase a tecnologia e seus benefícios.

“Nosso objetivo primário é prevenção aos crimes, porque com a identificação de suspeitos já é possível agir em abordagens e, em muitos casos, prevenir crimes, até gravíssimos como homicídios”, destacou o secretário de Ordem Pública, Jorge Porto. “Um sistema de última geração como esse e uma cooperação técnica, demonstra realmente uma resposta à sociedade em relação à segurança”, afirmou o delegado Marcelo Nunes, titular da 100ª DP.

O prefeito Alexandre Serfiotis também falou sobre os novos equipamentos. “Precisamos montar um cinturão de segurança visando proteger nossa população. Queremos um sistema de monitoramento eficiente que realmente traga resultados positivos de prevenção e redução do índice de criminalidade. Nosso intuito é ser referência em segurança pública na região”, finalizou.

Foto: Divulgação PMPR/Regiane Real