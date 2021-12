O UniFOA obteve o Selo de Responsabilidade Social das IES, concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), que desde 2005 realiza a premiação. O Centro Universitário de Volta Redonda recebeu o selo pelas campanhas realizadas de Mostra Cultural de Dança, atendimentos na Policlínica e do Lixo Seletivo.

A iniciativa tem objetivo de aumentar e incentivar a visibilidade das ações sociais realizadas pelas instituições ao longo do ano. De acordo com o professor de Licenciatura do curso de Educação Física, Claudio Delunardo, a obtenção do selo traz engajamento para o UniFOA, não apenas pela capacitação profissional, mas também como uma instituição preocupada com o seu papel no contexto social.

A certificação busca mostrar à sociedade que instituições promovem ações com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável da comunidade da qual está inserida. O selo pode ser estampado em publicações, site, folders, informativos e outras peças de divulgação.

Fundada em agosto de 1982, ABMES representa entidades mantenedoras de Educação Superior particular em todo o território nacional, com o objetivo de engajá-las nas mais diversas instâncias e atuar na consolidação efetiva de seus pares.