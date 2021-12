Pelo segundo ano, a Prefeitura de Pinheiral cancelou o Carnaval no município. A decisão foi tomada m função da pandemia da Covid-19 e o surgimento da nova variante do vírus, a Ômicron.

A decisão foi anunciada pelo prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, nesta quarta-feira (dia 1º), em entrevista para o um programa de rádio. Além disso, o governo municipal irá manter as medidas de combate e prevenção à doença. “No Brasil, o Carnaval é uma das festividades mais aguardadas, mas, infelizmente, mais uma vez não será possível realizar nossa tradicional festa. Colocamos a vida em 1º lugar desde o início. Por esse motivo, tendo em vista, a nova variante da Covid-19 (Ômicron), concluímos que ainda não é o momento de colocar em risco tudo o que construímos em termos de ações preventivas e que vem sendo adotadas desde quando iniciou a pandemia da Covid-19 em Pinheiral. Apesar dos excelentes índices de vacinação que Pinheiral apresenta, ainda não é o momento para baixarmos a guarda e colocarmos em jogo tudo o que conquistamos até aqui”, disse o prefeito.

Vacinação

Segundo a prefeitura, Pinheiral tem 17.344 pessoas com o esquema vacinal completo (que corresponde a 80% da população acima dos 12 anos), além de 21.485 pessoas que receberam a primeira dose, 16.801 a segunda dose e 543 a dose única. Após iniciar a vacinação da 3ª dose de reforço para o público geral a partir de 18 anos, a cidade já conseguiu contemplar 2.347 pessoas. Os dados são do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. “A pandemia ainda não acabou. Além disso, com o surgimento de mais uma potencial perigosa variante, não há como fechar os olhos para os perigos que uma festa como essa possa trazer não só para nosso município, mas também para todo o país. Por esse motivo, confirmamos que pelo segundo ano consecutivo, as festividades de Carnaval não serão efetuadas em Pinheiral, visto que no Brasil a pandemia se alastrou dessa mesma forma em 2019”, afirmou o gestor.