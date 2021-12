O adolescente Luiz Felipe Prado da Silva, de 17 anos, morreu depois de ser baleado num confronto com policiais militares, no início da madrugada desta sexta-feira (dia 10), em Barra Mansa. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Foram apreendidos um revólver calibre 38, quatro munições do mesmo calibre, dois estojos deflagrados, um tablete de maconha, 61 pinos de cocaína e 48 reais em dinheiro.

A troca de tiros aconteceu na Rua Luis Isaque Mercedes, no bairro Roselândia, onde os PMs foram averiguar uma denúncia sobre homens armados traficando drogas. De acordo com o relato dos policiais, no local conhecido com “Grota do Chuchu”, foram localizados dois suspeitos, que efetuaram disparos contra eles. Ainda conforme os policiais, um dos suspeitos conseguiu fugir. Já o adolescente correu para o quintal de uma casa, mas, ao receber ordem de se render, voltou a atirar, quando foi atingido no revide dos policiais.

O Samu foi acionado, mas Luiz Felipe morreu quando era levado para a Unidade de Pronto Atendimento do Centro. Contra ele, havia um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juizado da Infância e da Adolescência. Ele tinha também 13 passagens pela polícia. Os fuzis portados pelos policiais ficaram apreendidos na delegacia de Barra Mansa para realização de perícia.