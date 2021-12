Durante patrulhamento no bairro Cidade Alegria, em Resende, policiais militares abordaram um jovem na parte do bairro conhecida como “zona do medo”. O rapaz, de 24 anos, não portava nada de ilegal.

Como estava sem documentos, os policiais resolveram ir até a casa dele, na Rua dos Eucaliptos, para que pegasse documentos de identidade. O nervosismo do jovem fez com que os policiais pedissem autorização para uma revista na residência. Ele, então, admitiu que tinha entorpecentes em casa, informando que estavam em uma mochila no berço do filho.

Foram apreendidos 774 pinos de cocaína e quatro trouxinhas de maconha. O jovem foi preso em flagrante.

Foto: Divulgação PM