Um cidadão Português / Cabo-Verdiano, de 37 anos, que encontrava-se na lista da Difusão Vermelha da Interpol a pedido de Portugal, foi preso pela Polícia Federal, na tarde desta sexta-feira (dia 10), em Angra dos Reis. Segundo as autoridades portuguesas, ele estava foragido desde 2017, suspeito de ser o responsável por um esquema grandioso e sofisticado de tráfico internacional de drogas entre Europa e diversos outros países, incluindo o Brasil.

A localização e captura do estrangeiro foi coordenada pelo Núcleo de Cooperação Policial Internacional (INTERPOL/PF/RJ), com apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI/PF/RJ), da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ) e da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis/RJ.

O Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília/DF com base nas informações da Difusão Vermelha incluídas pelas autoridades de Portugal. O Mandado de Prisão Preventiva para fins de Extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal, foi devidamente cumprido e, após as formalidades de praxe, o homem será encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), até a extradição definitiva para Portugal.

Divulgação PF