O prefeito Rodrigo Drable, acompanhado dos secretários estaduais Uruan Cintra (Cidades) e Rodrigo Bacellar (Governo), visitou a Vila dos Remédios, no distrito Floriano, na manhã deste sábado (dia 18). Eles analisaram os reparos necessários aos danos causados pela chuva intensa que atingiu Barra Mansa durante toda a sexta-feira (17). O volume de água comprometeu a estrutura da ponte de acesso à localidade. A Prefeitura já fez as sinalizações necessárias e mantém guardas municipais no local para controlar o tráfego. Apenas pedestres e veículos leves podem transitar sobre a estrutura.

Eles estavam acompanhados pelo deputado estadual Marcelo Cabeleireiro; secretários municipais; comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente; presidente da Câmara, vereador Luiz Furlani.

O prefeito destacou que o governo municipal está traçando uma estratégia para enfrentar o problema e minimizar os impactos na vida dos moradores.

“Já deixo claro: não pode passar com carro pesado porque o risco de vida é iminente. Vamos tomar todos os cuidados, mantendo uma viatura da Guarda 24 horas por dia. Além disso, tentaremos conseguir uma ponte móvel com o Exército, que será montada paralelamente a esta para podermos fazer uma intervenção na ponte que ruiu até repararmos os danos causados pela chuva”, disse Drable.

O prefeito também agradeceu o apoio imediato do governador Cláudio Castro. “Falei ontem à noite com o Bacellar e hoje de manhã os secretários estaduais estão aqui comigo. Vamos enfrentar isso juntos”, acrescentou.

O secretário de Cidades destacou que “a situação é crítica, por isso temos que ter em mente: o menor e mais leve tráfego possível. Não tem condições de trafegabilidade nesta ponte, não insistam”, apelou Cintra. Rodrigo Bacellar garantiu que a solução chegará em breve. “O Governo do Estado está aqui, presente, colaborando com a Prefeitura. Com esse somatório de forças é que nós vamos, se Deus quiser, equacionar este problema em Barra Mansa”, disse o secretário estadual.

Residente no local há 30 anos, Sandro de Oliveira destacou a importância da ponte para a localidade. “Não há outra passagem para chegarmos à Vila dos Remédios. Entendemos que ninguém tem culpa pelos desastres naturais e esperamos pela reparação dos danos causados pelas chuvas”, disse o morador.

De acordo com a Defesa Civil, 50% de um dos pilares da estrutura foi levado pela enxurrada.

“Não há paliativos a serem feitos até solucionarmos o problema. Metade de um dos pilares foi levado pelas águas. Por isso, junto com a Secretaria Municipal de Manutenção Urbana, isolamos parte da estrutura e instalamos manilhas no acesso para impedir que veículos pesados transitem pelo local”, explicou o coordenador de Defesa Civil da cidade, João Vitor da Silva Ramos.

O órgão segue monitorando todos os locais considerados como críticos. Moradores que precisarem de auxílio em situações emergenciais podem acionar a Defesa Civil através do telefone 199.