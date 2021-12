A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar se pronunciou oficialmente na noite desta terça-feira (dia 28) sobre os vídeos que nos últimos dias foram postados em mídias sociais com indivíduos fortemente armados participando de um baile funk nas ruas do Eucaliptal, em Volta Redonda. O comando da corporação garantiu que em resposta “o patrulhamento nos principais pontos de incidência criminal no bairro Eucaliptal segue intensificado”.

Ainda conforme a nota, o comando do 28ºBPM (Volta Redonda) “vem realizando buscas e abordagens na região com o objetivo de localizar os suspeitos identificados nas imagens”.

Vídeos

Desde o último final de semana vídeos vêm sendo publicados e compartilhados em redes sociais mostrando um baile funk realizado no Eucaliptal, com grande aglomeração, barulhos semelhantes a tiros e participantes armados. A festa aconteceu no sábado (dia 25) e ocupou parte da Rua Vereador Raimundo Diogo, em frente à UBSF do bairro. As Polícias Militar e Civil já estão cientes do vídeo para as providências cabíveis.

O baile do “Kalipal” é famoso naquela comunidade e costuma atrair centenas de pessoas, fechando ruas da comunidade e fazendo apologia ao crime. A localidade tem sido alvo de conflitos com traficantes do bairro São Carlos, devido a guerra entre facções rivais.