Policiais civis da 99ª DP de Itatiaia prenderam um homem pelo crime de feminicídio. O acusado é apontado como autor da morte de Iara Natali, sua companheira, no dia 23 de dezembro de 2021, na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. O autor foi localizado e preso no município de Itatiaia.

Segundo vizinhos da vítima, o acusado chegou à casa dela gritando, entrou e, em seguida, pediu ajuda para socorrê-la. O corpo de Iara foi encontrado com perfurações de faca. A residência estava bagunçada e com sinais de uma possível briga.

Em depoimento, o companheiro de Iara apresentou uma versão que gerou suspeitas, mencionando que saiu e quando retornou encontrou a mulher ferida no chão e a arma do crime ao lado dela. Durante as investigações e coleta de informações, os policiais verificaram que o relato do autor era falso e solicitaram à Justiça um mandado de prisão.

Após diligências, ele foi localizado e preso, no dia 31 de dezembro. Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão preventiva.