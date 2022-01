A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Vale decidiram paralisar parte de suas operações em Minas Gerais em função das fortes chuvas que atingiram o estado. A decisão da CSN atinge tanto suas atividades em mineração, quanto siderúrgica. Em um comunicado ao mercado, as companhias CSN e CSN Mineração informam que suspenderam, temporariamente, as operações de extração e movimentação na mina Casa de Pedra, em Congonhas (MG) e a operação portuária de carregamento de minério no Terminal de Carvão (Tecar), no Porto de Itaguaí (RJ).

Em nota, a Vale informou que interrompeu a circulação de trens na estrada de ferro que liga Vitória (ES) a Minas Gerais, o que afeta o escoamento de parte de sua produção. A medida, segundo a empresa, visa a garantir a segurança dos seus empregados e da população. Além disso, a mineradora garante estar monitorando suas barragens.

Até a manhã desta segunda-feira (dia 10), prefeituras de 145 das 853 cidades mineiras já tinham decretado situação de emergência.

Com informações da Agência Brasil