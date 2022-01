A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está oferecendo mais de 30 mil vagas nas mais diversas áreas de tecnologia, educação e cultura, em cursos gratuitos de Qualificação Profissional, para diversas unidades da rede. Ao todo, são 43 unidades da Faetec com ofertas em mais de 50 cursos de capacitação profissional, com duração de 10 a 20 semanas.

A inscrição começou nesta segunda-feira (dia 10), e vai até 1º de fevereiro. A lista completa de cursos e unidades com oportunidades disponíveis pode ser conferida no site da instituição: www.faetec.rj.gov.br.

“Gerar oportunidades é uma das nossas missões para que mais jovens e adultos se capacitem para ingressar no mercado de trabalho com o surgimento de novas vagas. A Faetec não só prepara, como qualifica o estudante tanto na prática como na teoria, com cursos gratuitos e de excelência. São 30 mil vagas que estão disponíveis, 30 mil sonhos que estarão mais perto de serem realizados”, afirma o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.

O destaque deste edital, além da quantidade no número de vagas, são os cursos oferecidos para área de cultura, como os de música com aulas de diversos instrumentos, e a retomada de capacitações no formato Ensino a Distância (EAD).

No entanto, alguns outros cursos com grande demanda e pouca oferta de mão de obra, devido aos altos valores na iniciativa privada, também serão ofertados: Auxiliar de Topografia, em Vassouras; Autor e Roteirista, na Faetec de Volta Redonda; Leitura Dramatizada, na Faetec Ipanema; e Cadista Para Construção Civil, nas unidades de Armação dos Búzios e de Barra Mansa.

A rede também oferece, na maioria de suas unidades, os tradicionais e requisitados cursos profissionais de Cabeleireiro, Manicure e Pedicure, Massagista, Maquiador, Bartender, Auxiliar de Cozinha, Salgadeiro, Confeiteiro e Padeiro. Já para área de Turismo serão oferecidos os cursos de Agente de Informação Turística e Condutor de Turismo Esportivo.

Em Tecnologia, haverá oportunidades para Operador de Computador, Excel Avançado e Introdução à Robótica. Na área de Manutenção, os candidatos contarão com os cursos de Eletricidade Predial, Caldeireiro, Encanador Industrial e Soldador. E na área administrativa foi disponibilizada formação em Assistente Administrativo, Espanhol, Inglês, Francês, entre outros.

“Com esse edital, mais uma vez a Faetec assume o compromisso com as pessoas que desejam inserir-se num mercado de trabalho cada dia mais exigente. A ideia é dar oportunidade para que os trabalhadores possam ter acesso a cursos de qualidade e a melhorar profissionalmente, tendo renda e independência”, afirma João Carrilho, presidente da Faetec.

Todos que tiverem interesse em disputar uma vaga devem se inscrever por meio do site da Faetec (www.faetec.rj.gov.br). Para se candidatar, é preciso ter idade mínima entre 15 e 18 anos, de acordo com a exigência de cada formação. A escolaridade e o prazo de conclusão também variam, dependendo da qualificação escolhida.

O processo seletivo acontecerá por meio de sorteio em 02/02, e a listagem completa de selecionados será publicada no mesmo dia. Após a divulgação, os candidatos terão entre os dias 3 e 8 de fevereiro para efetuarem suas matrículas. As aulas terão início no dia 14 de fevereiro.

Foto: Divulgação – feita antes da pandemia.