Uma dupla de criminosos armados conseguiu escapar após trocarem tiros com policiais do 37º Batalhão da PM nesta segunda-feira (dia 10), no bairro Baixada do Olaria, em Resende.

Eles fugiram em direção a uma área de mata e abandonaram 101 pinos de cocaína.

A droga foi apreendida e levada à Delegacia de Resende.