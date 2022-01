O show da dupla Zé Neto e Cristiano que seria realizado no próximo dia 16 de janeiro, no Clube dos Funcionários, em Volta Redonda, foi adiado. O comunicado foi feito nesta segunda-feira (dia 10), pela Excess Produções. O cantor Zé Neto revelou, recentemente, uma lesão pulmonar e precisou cancelar uma série de compromissos profissionais.

A nova data para o show em Volta Redonda será no dia 13 de março, no mesmo local.

Ainda de acordo com a produção do evento, possíveis estornos de ingressos com a possibilidade de não poder comparecer na nova data serão resolvidos pelo WhatsApp da Excess, através do número (22) 99752-9983. “Esperamos a compreensão de todos e na nova data para fazermos um show inesquecível”, finalizou o comunicado.

A doença

No mês passado, Zé Neto foi diagnosticado com uma doença pulmonar que o próprio cantor atribui ao uso de cigarro eletrônico. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, Zé Neto apresenta “foco de vidro no pulmão”, que causa falta de ar e o impossibilita de cantar. O sertanejo teve uma alteração na tomografia chamada de vidro fosco.

Foto: Reprodução