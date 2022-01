Um rapaz de 23 anos foi preso em flagrante, no último domingo (dia 16), sob a acusação de agredir a ex-companheira, de 26 anos, além de mantê-la em cárcere privado, em Barra Mansa. De acordo com o relato da vítima, o ex-companheiro teria pulado o muro da casa dela, no bairro Nova Esperança, e ameaçou arrombar a porta caso ela não abrisse. Ao permitir a entrada do rapaz, a mulher teve uma chave atirada em seu rosto, o que provocou um ferimento no nariz da vítima.

O agressor, então, teria trancado a casa, não permitindo que a ex saísse. Porém, ela conseguiu acionar a Polícia Militar, que acabou prendendo o suspeito em flagrante. De acordo com os agentes, o rapaz estava muito alterado e precisou ir algemado para a delegacia. Já a vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia por conta do ferimento no nariz. Cabe informar que a mulher já tinha uma medida protetiva, que determinava que o agressor não poderia se aproximar dela.

O rapaz foi autuado com base na Lei Maria da Penha e enquadrado por violação de domicílio, além de descumprir a ordem judicial.

Foto ilustrativa