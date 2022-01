Continua desaparecido João Vitor Azevedo, de 22 anos. Morador de Volta Redonda, João foi visto, pela última vez, na quinta-feira (dia 13), após sair da empresa onde trabalha, no bairro Aterrado. Ele vestia um uniforme, composto por camisa verde, calça preta e sapato social preto.

Ao Folha do Aço, o tio de João, Wagner Lucio de Azevedo, disse que a família tem intensificado a divulgação do desaparecimento nas mídias sociais e veículos de comunicação. De acordo com a mãe, Vânia Luciene de Azevedo, os parentes receberam a informação de que, no dia do seu desaparecimento, o rapaz havia sido visto pelo bairro Retiro. “Estamos buscando, inclusive junto às câmeras do CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) alguma pista que possa ser um ponto de partida”, acrescentou o tio, informando que foi registrado um boletim de ocorrência na delegacia da cidade.

A família pede para quem tenha alguma informação sobre o paradeiro de João Vitor que entre em contato com as autoridades policiais ou com os parentes do rapaz, através dos telefones: (24) 99904-5033, 99818-5172, 99955-5706, 99998-686 ou 99967-4618.

Foto enviada pela família