Agentes do Serviço Reservado do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, na tarde de quinta-feira (dia 27), uma pistola equipada com kit rajada, um acessório que aumenta o poder de fogo deste tipo de arma.

A ação policial foi realizada na Rua Barão de Mauá, no Jardim Belmonte, e terminou também a apreensão de drogas e outros materiais do tráfico, assim como na prisão de dois suspeitos, identificados como Vanderson Chaves Dias, de 29 anos, e Pablo Henrique Rosa de Souza, de 21.

Além da pistola calibre 9 milímetros, que está com a numeração raspada, os agentes apreenderam 16 munições do mesmo calibre, o colete à prova de balas usado por Vanderson, e um rádio de comunicação. Também foram apreendidos 171 pinos e um pote de cocaína; 47 tiras de maconha, 28 tubos de Skank, aquela maconha mais pura; cinco tubos de lança-perfume e 28 frascos de cheirinho loló e 237 reais em dinheiro.



Os celulares dos dois suspeitos também foram apreendidos. Vanderson e Pablo Henrique foram autuados por tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A perícia constatou que foram apreendidos um total de 470 gramas de maconha e 225 gramas de cocaína.