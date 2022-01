A Polícia Federal prendeu, em flagrante, na noite de quinta-feira (dia 27), um homem de 51 anos transportando aproximadamente 2kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

O passageiro, natural de Porto Alegre/RS, pretendia embarcar para Lisboa, em Portugal, em voo com escala em Amsterdam, na Holanda.

Os policiais federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN), após fiscalização de rotina, identificaram a droga oculta no forro da bagagem despachada pelo nacional.

O preso foi encaminhada à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

Foto: Divulgação PF