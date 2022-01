A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informou que neste sábado (dia 29) houve a confirmação de mais três óbitos em decorrência da Covid-19. Um deles foi registrado no Hospital São João Batista e outros dois no Hospital Regional (Zilda Arns), todos referentes ao dia 27 de janeiro.



De acordo com a prefeitura, a taxa de ocupação na rede pública (SUS) em leitos clínicos é de 93% e de 55% nos leitos de UTI. Na rede privada, a taxa de ocupação referente aos leitos clínicos é de 34% e 25% em leitos de UTI.



Volta Redonda tem hoje 47.265 casos confirmados e 1.315 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Segundo o Mapa de Risco da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o município encontra-se, atualmente, em bandeira Amarela, o que significa risco baixo de contaminação.