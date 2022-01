O Volta Redonda empatou em 0 a 0 com o Flamengo no sábado (dia 29), no Raulino de Oliveira, em partida válida pela 2° rodada do Campeonato Carioca 2022. O próximo adversário do Esquadrão de Aço na competição será o Bangu, na quarta-feira (dia 2), às 15h30, em Moça Bonita.

O jogo

Em um primeiro tempo truncado e de poucas chances de gol, as duas equipes tiveram os seus melhores ataques após a parada técnica.

Aos 33 minutos, Caio Vitor lançou MV em velocidade, o atacante invadiu a área e bateu na saída de Matheus Cunha, que fez grande defesa para evitar o gol tricolor. A resposta visitantes veio aos 41 minutos, com Matheus França, que cabeceou uma bola com muito perigo.

Na volta do intervalo, o jogo ganhou em velocidade e, com mais ímpeto ofensivo, o Voltaço passou a pressionar o adversário. Aos seis minutos, Luiz Paulo cruzou para Lelê escorar para o gol, mas Matheus Cunha apareceu para fazer grande defesa aos seis minutos da segunda etapa.

O Flamengo conseguiu assustar aos 18 minutos novamente com Matheus França, mas Luiz Felipe apareceu para fazer grande defesa no chute do atacante adversário.

Após a parada técnica do segundo tempo, o Volta Redonda aumentou a pressão e teve mais duas chances para abrir o placar. Na primeira, Pedrinho bateu escanteio e Grasson cabeceou com muito perigo. Já nos acréscimos, Pedrinho quase marcou um gol olímpico, mas Matheus Cunha conseguiu evitar em cima da linha. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 0x0 Flamengo.

Foto: André Moreira/VRFC