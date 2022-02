Um homem foi preso após tentar assaltar um motorista de aplicativo nesta segunda-feira (dia 31), em Volta Redonda. O assalto foi anunciado na Rodovia do Contorno, mas foi na Rodovia dos Metalúrgicos, próximo à entrada do bairro Vila Rica, que o trabalhador conseguiu se livrar da situação.

Ao se aproximar do Posto de Policiamento Comunitário, o motorista decidiu piscar os faróis insistentemente até que os agentes parassem o veículo. Foi neste momento em que o motorista saiu do carro pedindo ajuda. O assaltante tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito disse ser do Morro do Alemão, no Rio, e justificou o assalto alegando que precisava de dinheiro para retornar à capital. Com ele, foram apreendidos dois aparelhos celulares e R$ 32 em espécie. Nenhuma arma foi encontrada.

O homem foi levado para a 93ª DP, onde foi verificado que o mesmo possui passagens por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, furto, roubo e vias de fato.

Imagem: Reprodução Redes Sociais