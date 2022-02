Um motorista de 40 anos foi multado após bater e capotar com um Honda City, na segunda-feira (dia 31), no quilômetro 318 da Via Dutra, em Itatiaia.

Ele perdeu a direção numa curva e colidiu com a mureta de proteção. Com ferimentos leves, o motorista foi socorrido no Hospital de Emergência de Resende. No entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que o condutor está com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa.

Por isso, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência, e o homem se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal quando for intimado. Ele também foi multado em R$ 880,00 por dirigir com a carteira suspensa.

Foto: PRF