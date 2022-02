A Câmara Municipal de Piraí aprovou por unanimidade dos votos, durante a 3ª sessão ordinária de 2022, realizada na noite de segunda-feira (dia 21), o Projeto de Lei 06/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera os vencimentos do funcionalismo público e dá outras providências. Além do novo percentual, o texto antecipa os efeitos financeiros para 1º de fevereiro de 2022, beneficiando servidores municipais ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura antes do prazo previsto pela data-base (1º de maio).

Na Mensagem encaminhada ao Legislativo, o prefeito Tutuca (PSC) destaca a crise econômica que se abateu sobre o país e, sobretudo, sobre o Estado do Rio de Janeiro, com importantes repercussões sobre os municípios e por consequência em seus moradores e servidores. “Mesmo assim, não medimos esforços para continuarmos a prestar serviços à população e manter o salário do funcionalismo da ativa e aposentados sempre em dia”, diz um dos trechos do texto.

O último reajuste dos servidores municipais de Piraí ocorreu em 2019, com índice de 2%. “Mesmo diante das adversidades e ainda com uma pandemia que assola todo nosso país, após um primeiro ano de governo de muito trabalho e luta, nosso esforço continua, sobretudo, para aumentar a arrecadação, o verdadeiro problema a ser enfrentado para resolver questões de agora e para o futuro do município e também para a carreira dos servidores”, reforça a Mensagem.

Conforme o PL, o percentual não se aplica ao subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais.

Foto: Divulgação