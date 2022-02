Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, nesta terça-feira (dia 22), um dos gerentes do tráfico de drogas da comunidade do Frade, em Angra dos Reis, Região da Costa Verde. Após levantamento de dados de inteligência e monitoramento, os agentes capturaram o traficante, conhecido como “Goiaba”, escondido na casa de parentes. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão por tráfico de drogas.

As investigações apontam que o criminoso era o homem de confiança do narcotraficante conhecido como “Da Cruz” ou “Anjo”, que está preso no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Após a prisão, os agentes levaram o traficante à Cidade da Polícia e, em seguida, o encaminharam ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.