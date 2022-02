O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde desta sexta-feira (dia 25) no Rio Paraíba do Sul, próximo à Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Niterói e Aterrado, em Volta Redonda. Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar foram acionados por determinação do CISP (Centro de Inteligência e Segurança Pública) e foram ao local para atender à ocorrência que, até o momento dessa publicação, ainda estava em andamento.

De acordo com a guarnição, o cadáver aparenta ter entre 20 e 30 anos, é do sexo masculino, trajava bermuda e camiseta apenas e não estava em estado avançado de decomposição. O Corpo de Bombeiros está no local cuidando da remoção do corpo, que será levado para o Instituto Médico Legal de Três Poços. O caso foi registrado na 93ª DP.