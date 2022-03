O sub-20 do Volta Redonda estreia no Campeonato Carioca da categoria neste sábado (dia 26). Pela frente, os Garotos de Aço irão enfrentar o Fluminense, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira. A entrada para o jogo será de 1kg de alimento não perecível.

O comandante do sub-20 Marco Aurélio falou sobre como foi a preparação tricolor e a expectativa para estreia.

“A preparação foi muito boa. Conseguimos atingir os níveis físicos e técnicos que pretendíamos, os atletas assimilaram muito bem a nossa ideia de jogo, a equipe está encorpando, conseguindo realizar as ações coletivas, e acredito que agora o que temos a evoluir acontecerá no decorrer da competição. Sabemos da importância do Estadual, de estar estreando em casa, diante do nosso torcedor e contra uma equipe muito forte, mas o Volta Redonda, quando entra em campo, independentemente do adversário, joga para vencer. O pensamento é este”, destacou o técnico, que ainda falou sobre a postura que a equipe precisa ter para sair de campo com os três pontos.

“Precisamos colocar em prática tudo o que foi realizado durante esta fase de preparação, se impor, tanto fisicamente, como tecnicamente, porque estamos jogando em casa e precisamos ir em busca desta vitória, que é muito importante para dar confiança para a equipe para a sequência da competição”, projetou.