A Prefeitura de Barra do Piraí promove neste sábado (dia 26), a primeira edição do ‘Barra Cidadã’, no Complexo da Califórnia. O projeto consiste em promover ação social com diferentes serviços à população daquela região, que fica na divisa Com Volta Redonda. O evento terá início às 8h e se estende até às 14h, na avenida Luiz Roberto Coutinho, a principal.

Dentre as atividades que serão destinadas à população estão a de saúde da mulher, serviço de odontologia, gratuidade na emissão de documentos, vacinação, saúde animal, cadastro geral de emprego, ações em assistência social, corte de cabelo, lazer para as crianças e outros. De acordo com a secretária de Comunicação Social, América Tereza, que lidera o evento juntamente com o secretário de Agricultura, Espedito Monteiro, a proposta, além de atenção aos moradores, tem como finalidade estar mais próxima à população local.

“Não vamos parar por este evento. Há necessidade de estarmos próximos e vamos ouvir os moradores, com seus anseios, e tentar atender às suas demandas. Bairros com maior complexidade e de maior extensão demográfica estarão nas primeiras edições, e Califórnia foi escolhida por isso. Esperamos contar, cada vez mais, com o apoio de instituições da cidade, como os centros universitários, bem como com de outros municípios”, frisa a secretária.

A ação social conta ainda com o apoio das secretarias de Saúde, de Assistência Social, de Agricultura, de Governo, de Desenvolvimento Econômico, da Polícia Militar e da Fundação Dom André Arcoverde (UniFAA). Para o prefeito Mario Esteves, o ‘Barra Cidadã’ passa a ser “um canal entre o Executivo e a população, e vai se tornar uma espécie de ouvidoria, para acatar as demandas dos moradores”.