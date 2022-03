As belezas naturais e históricas, o artesanato e os produtos vassourenses, como café, cachaça e cerveja, se destacaram na ExpoRio Turismo, maior evento do segmento no Estado do Rio de Janeiro. Promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), com apoio da Fecomércio-RJ, o evento foi realizado no Jockey Club Brasileiro entre quinta-feira (dia 23) e domingo (dia 27).

Antes de representar Vassouras na abertura oficial da ExpoRio, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias,

participou da reunião do Conselho Estadual de Turismo, onde temas fundamentais para o setor foram apresentados, como o cenário dos municípios no Mapa do Turismo Nacional. “Vassouras cumpriu todos os requisitos. Fico muito feliz em fazer parte de mais essa conquista do município. Parabenizo a equipe da Sedet, os membros do Conselho Municipal de Turismo e todo o trade turístico pela parceria”, disse Wanderson.

Na reunião, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, citou a parceria com Vassouras, destacou ações bem-sucedidas, divulgou o Festival de Cinema e apresentou todos os números e o avanço do turismo no Vale do Café.

Após a abertura da ExpoRio, que contou com as participações de empresários e autoridades como o secretário Tutuca; o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo; o presidente da Fecomércio-RJ, Antônio Florêncio; o presidente da Abav-RJ, Luiz Strauss; e o vice-presidente do Conselho Estadual de Turismo e presidente do Trem do Corcovado, Sávio Neves; os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras (Sedet) começaram a atender o público no stand especial do Vale do Café.

Os atrativos turísticos, o Turismo Rural, o artesanato vassourense e os produtos, como café e cachaça, foram amplamente divulgados ao longo dos quatro dias do evento. “Agradeço ao prefeito Severino Dias pelo apoio e confiança. Nossa equipe mostrou que Vassouras é uma cidade especial e estruturada para receber muito bem os turistas”, disse o secretário, que acompanhou diversas palestras e mesas. “A atual gestão da Setur-RJ está elevando o Turismo do Rio de Janeiro e valorizando como nunca o interior, colaborando muito com Vassouras e o Vale do Café. Os debates que acompanhei ofereceram ideias muito úteis que podem ser aplicadas para ampliar o Turismo de Experiência, por exemplo”, pontuou Wanderson.

A Prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, também se destacou na ExpoRio pela oficina de turbantes comandada por Andreia Pit e pela expectativa em torno do Festival de Cinema, que será realizado em maio no Centro de Convenções da Universidade de Vassouras e em outros pontos.

Em conversa com o secretário municipal de Turismo, Bruno Kazuhiro, Wanderson alinhou parceria para divulgação do evento na cidade do Rio de Janeiro. “Em breve, eu e o organizador (o cineasta Bruno Saglia) teremos uma reunião técnica na Secretaria Municipal de Turismo do Rio para acertar as ações de promoção. A ideia é criar uma grande estratégia para divulgar amplamente o Festival de Cinema na rede hoteleira carioca e outros locais estratégicos da cidade”, revelou o secretário.

Foto: Divulgação