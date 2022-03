O Volta Redonda apresentou nesta quarta-feira (dia 30) mais um reforço para o seu sistema defensivo. O zagueiro Thomas Kayck, de 26 anos, disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Audax Rio e chega por empréstimo até o final de 2022 junto ao time angrense.

O novo defensor tricolor passou pelos exames médicos e já está incorporado com o elenco, que se prepara para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro.

Thomas iniciou a carreira pelo Central-PE, em 2017. Na sua carreira, o zagueiro também já defendeu o Sete de Setembro-PE, Luverdense-MT, Foz do Iguaçu-PR, Brasiliense-DF, Pouso Alegre-MG, Afogados-PE, São Bernardo-SP, Goiânia-GO e Angra Audax , último clube antes de acertar com o Voltaço. “Só tenho a agradecer pelo grande campeonato que consegui fazer pelo Audax e também por esta oportunidade que estou tendo de vestir a camisa do Volta Redonda. Dentro de campo podem esperar muita garra, dedicação e força de vontade. Farei o que for preciso para ajudar o clube a alcançar todos os objetivos neste segundo semestre”, destacou.

O gerente de futebol do Voltaço Zada falou sobre a contratação de Thomas Kayck. “O Thomas foi um dos destaques do Audax no Carioca, está figurando em todas as prováveis seleções do Estadual, e tem uma particularidade de ser um zagueiro canhoto, que não tínhamos no nosso elenco. Além de ser alto e bom nas jogadas aéreas também. É um grande reforço para o nosso sistema defensivo, que teve muitas dificuldades neste início de temporada. Seguimos buscando outras contratações e devemos anunciar outros atletas em breve, mas precisamos ter um pouco de cautela porque, pelo fato dos Estaduais ainda estarem acontecendo, alguns jogadores não conseguem se apresentar de imediato, pois precisam esperar o término das competições”, ressaltou.

Estreia

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu a data da estreia do Volta Redonda na Série C do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço irá entrar em campo para enfrentar o Figueirense-SC no dia 9 de abril, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.