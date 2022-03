Um homem, de 27 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (dia 30) ao ser flagrado dentro de um ônibus, em Piraí, portando drogas, armas, documentos falsos e produtos piratas. O veículo estava a caminho de Vitória, no Espírito Santo, e foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, que fizeram a fiscalização dentro do ônibus.

De acordo com a PRF, o passageiro demonstrou nervosismo, o que levantou suspeitas dos policiais e os motivou a revistar sua bagagem. Na mala, foram encontrados 1kg de cocaína, um tablete de mesma quantidade de maconha e três pistolas com numeração raspada, documentos falsos e quatro camisas falsificadas.

O homem foi conduzido, junto com o material apreendido, para a delegacia de Piraí, e deve responder por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e falsificação.

Foto: Divulgação PRF