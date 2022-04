Motoristas de Volta Redonda se assustaram ao passar pela Vila Santa Cecília no final da manhã desta terça-feira (dia 05). A montagem do projeto “Educação no Trânsito – Escola Nota 10” chamou atenção por se tratar de estrutura idêntica a da Operação Lei Seca.

E os motoristas podem ir se acostumando, pois a estrutura passará por diversos locais em Volta Redonda, todos próximos à escolas estaduais. Na quarta-feira (dia 6), por exemplo, os agentes estarão no Colégio Estadual Rio Grande do Sul, no bairro Laranjal.

O projeto “Educação no Trânsito – Escola Nota 10” foi lançado em dezembro de 2021 pela Operação Lei Seca e tem o objetivo de percorrer escolas públicas de todo o estado com ações educativas.

Nas ações, os agentes vítimas de acidentes de trânsito envolvendo bebida alcoólica e direção, realizam palestras e dinâmicas para os adolescentes do ensino médio, a fim de conscientizar os futuros motoristas sobre o risco de beber e dirigir.