Os reflexos da greve dos metalúrgicos da CSN Mineração, que no último dia 31 deliberaram pelo início da mobilização, já são sentidos a quilômetros de distância da Mina de Casa de Pedra, em Congonhas (MG). Na manhã desta terça-feira (dia 5), um grupo de trabalhadores da área de manutenção (GMN) da Usina Presidente Vargas promoveu uma paralisação em Volta Redonda.

De acordo com as primeiras informações, o movimento na Cidade do Aço não teria a participação dos sindicatos dos Metalúrgicos e da Construção Civil. A reportagem tentou contato com representantes das duas entidades, mas até a publicação desta reportagem não obteve retorno.

Os trabalhadores da UPV estariam reivindicando uma pauta de negociação semelhante à apresentada pelos companheiros da CSN Mineração. O grupo defende o pagamento de R$ 10 mil de PPR para todos os colaboradores (a ser pago até 30/04) e reajuste salarial de 30% mais a correção do INPC (em 2021 o índice acumulado foi de 10,16%). A data-base do acordo seria referente a 1º de maio.

Em outro item pretende reajustar o valor do cartão alimentação para R$ 800, pagamento de hora extra mensal e plano de saúde nacional.

“Caso a CSN não se pronuncie e não nos apresente uma proposta digna até o dia 10 de abril, no dia 11 haverá paralisação de todas as atividades da Usina por tempo indeterminado”, ameaça os manifestantes em texto compartilhado nas redes sociais.

Em 2021, a Companhia registrou lucro líquido de R$ 13,6 bilhões, um aumento de 217% em relação ao ano anterior. A direção do grupo considerou “ótimo resultado do ano” disse que foi “reflexo do ganho na oferta pública de ações da CSN Mineração e das vendas de parte das ações da Usiminas”.

Procurada para comentar sobre a paralisação em Volta Redonda, a CSN não se pronunciou. A reportagem será atualizada assim que receber o retorno da assessoria de comunicação da empresa.

Foto: Arquivo