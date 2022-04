A Polícia Militar prendeu no último domingo (dia 10) dois homens, de 20 e 22 anos, por tráfico de drogas em Paraíba do Sul. Micael Victor Gonçalves Francisco Fidelis e Gilcimar da Silva Júnior foram encontrados com 50 “canetões” de cocaína na Rua Deocleciano Alves de Souza, na Vila Salutares.

De acordo com a PM, eles venderiam a droga para obter um lucro de cerca de R$ 1.400. O material pertencia a Micael, mas Gilcimar também foi preso por admitir que sabia do negócio. Eles foram levados para a delegacia de Paraíba do Sul.

Foto: Divulgação PM