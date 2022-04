Em desdobramento da Operação Égide, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na madrugada de segunda-feira (dia 11) 27 quilos de maconha que saíram de São Paulo com destino a Rodoviária do Rio. A apreensão ocorreu no quilômetro 207 da Via Dutra, em Seropédica. Uma mulher foi presa em flagrante.

De acordo com a PRF, a droga estava dividida em 34 tabletes, no bagageiro do veículo. A passageira foi identificada por meio do número do bilhete. Ela foi encaminhada, junto com o material ilícito, para a delegacia de Polícia Civil de Seropédica.

Foto: Divulgação PRF