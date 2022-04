A CCR RioSP, concessionária que administra a BR-101 (Rio-Santos), informou que via estará com operações especiais durante o feriado da Páscoa. Neste período, segundo informou a concessionária, o tráfego fluirá pelas duas faixas de pista, com o sistema PARE E SIGA suspenso, entre Angra e Mangaratiba.

Para este período, a CCR disse ainda que preparou ações que vão desde campanha de segurança a equipes de emergência para atuarem em ocorrências de desobstrução de pista.

A Rodovia Rio-Santos segue com atenção redobrada em vários trechos entre São Paulo e Rio, desde as chuvas que atingiram a região no mês passado, causando mortes e ocasionando no bloqueio de alguns acessos da via. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram outros oito pontos com bloqueios parciais causados por deslizamentos de terra.

Foto: Divulgação