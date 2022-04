Uma fiscalização em postos de combustíveis está sendo realizada, nesta quarta-feira (27), pelo Procon-RJ e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em Volta Redonda.

Até o momento, quatro postos foram fiscalizados, sendo que um deles foi interditado por irregularidades em todas as bombas de Gás Natural Veicular (GNV), indicando pressão acima do limite permitido. Em outro, os fiscais encontraram produtos vencidos, placa sobre a transparência dos preços inelegível, ausência do livro de reclamações e também dos preços de produtos expostos para a venda.

Também foi encontrada em um dos postos uma bomba de gasolina que não passou no teste do galão de 20 litros, ou seja, o consumidor recebe menos combustível do que é informado no visor da bomba. A fiscalização também interditou uma bomba de GNV com a pressão acima do limite permitido, produtos vencidos e ausência de preços.

Foto: Divulgação Procon RJ