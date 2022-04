A construção da nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul teve início nesta semana, a partir dos serviços de “bate-estacas”, que são realizados simultaneamente nos bairros Aero Clube e Aterrado. Esses serão os dois pontos que darão origem às rampas de acesso da nova ponte, próximos ao Kartódromo Municipal (Aero) e ao Fórum de Justiça (Aterrado). A obra é prevista no Plano de Mobilidade Urbana, que é tocado em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Volta Redonda.

A nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul terá 418 metros, ligando os bairros Aterrado e Aero Clube, chegando até a Radial Leste. Esta nova passagem vai agilizar a ligação entre as regiões da cidade que são separadas pelo rio, dentro de um projeto maior que contempla ainda dois novos viadutos e uma alça no viaduto Heitor Leite Franco.

“Ficamos muito gratos ao governador Cláudio Castro pelo apoio que tem dado em todas as áreas de nossa cidade. Essas obras foram idealizadas em nossa última gestão, mas acabaram engavetadas nos últimos anos. Conseguimos readequar os projetos e recebemos esse presente do Estado, que vai beneficiar toda Volta Redonda com muitas obras e serviços”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Ao mesmo tempo, a empresa Santa Luzia ainda segue com a mobilização do canteiro de obras, localizado também no bairro Aero Clube. Os primeiros funcionários já foram contratados, através de um processo de seleção feito pelo setor de Recursos Humanos da própria empreiteira, priorizando moradores de Volta Redonda. As próximas chamadas para contratação de mais profissionais devem acontecer em breve, de acordo com o andamento da obra. Da mesma maneira, a chegada de material está ocorrendo periodicamente e o maquinário segue o mesmo cronograma. Pelo projetado, as fundações seguirão sendo feitas simultaneamente até que se encontrem no meio do leito do rio.

Outra frente

Além do trabalho da Santa Luzia, a Metropolitana, outra empresa que vai tocar as obras do Plano de Mobilidade Urbana, também deu início às obras físicas. Ela está fazendo a primeira parte dos mais de seis quilômetros do novo calçamento previstos no projeto. Para que a obra ganhe ritmo e dê tempo da chegada de mais material, os trabalhos foram iniciados pelas ruas próximas ao antigo Hospital da CSN. Com a obra “engrenada”, o novo calçamento ganhará outros pontos mais movimentados nos demais bairros da cidade.

Além disso, a expectativa é que sejam abertas nas próximas semanas as primeiras frentes de trabalho para construção das ciclovias. “As intervenções foram pensadas para minimizar os impactos na população. Transtornos serão inevitáveis, mas a entrega das obras vai suplantar qualquer dificuldade. Teremos novas calçadas, ciclovias, dois viadutos e uma ponte em construção. Um dos maiores conjuntos de obras feitos de uma só vez que essa cidade já viu”, destacou o secretário municipal de Transporte Urbano e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Iluminação com LED contratada

O prefeito Antonio Francisco Neto recebeu esta semana a informação de que a primeira parte do contrato para a troca de toda iluminação antiga da cidade por lâmpadas de LED foi fechada. Isso quer dizer que ao menos 12 mil lâmpadas amarelas serão substituídas por outras mais econômicas e com maior potencial de iluminação. A previsão é que até o dia 20 de maio cheguem as primeiras luminárias e a instalação será quase imediata, pois a mão de obra que fará a troca das antigas lâmpadas já está acertada para trabalhar logo em seguida.

“Nós iniciamos a troca com recursos próprios no ano passado, quando fizemos as áreas comerciais. Felizmente, o governador nos atendeu e conseguimos incluir a troca de toda a iluminação da cidade no plano de mobilidade. Vamos economizar recursos que poderão ser alocados em outros setores também carentes, pois o problema da iluminação será totalmente resolvido”, disse Neto.

Foto: SecomVR