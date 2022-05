Policiais militares apreenderam, nesta terça-feira (dia 10), grande quantidade de drogas em um condomínio do programa “Minha Casa, Minha Vida”, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. O fato ocorreu durante patrulhamento da equipe, que avistou dois suspeitos fugindo com a chegada da viatura.

Os rapazes foram alcançados pela equipe, porém nada foi encontrado com eles. Ao realizar buscas pela localidade, no entanto, os PMs encontraram farto material ilegal. Ao todo, foram apreendidos 714 tambores cocaína, 14 tambores soltos, saco com 100 gramas da droga, duas balanças de precisão, 14 pinos menores, seis rádios transmissores, sete bases, um saco de eppendorf vazio, além de folhas com anotações e nove cartelas com etiquetas para o tráfico.

O material foi apresentado na 93ª DP.