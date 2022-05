A montanha de escória da CSN, no bairro Brasilândia, em Volta Redonda, foi o tema de um encontro realizado na manhã desta terça-feira (dia 10) com representantes de diferentes segmentos sociais. A reunião contou com a presença da presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB.VR, Maria da Conceição Silva Martins; e do Procurador da República Jairo da Silva.

Além deles, também debateram o tema no encontro representantes da Comissão Socioambiental do MEP, o professor e biólogo Michel Bastos e José Maria da Silva; a bióloga e coordenadora da Comissão Ambiental Sul, Adriana Vasconcelos; o representante do Coletivo VR Abandonada, Alexandre Campos; e do Senge (Sindicato dos Engenheiros), João Thomaz de Araújo. A reunião durou cerca de 1 hora e meia, onde os participantes discutiram a grave questão e as consequências danosas à comunidade.

Após escuta e debate das inúmeras preocupações sobre o tema, o procurador esclareceu algumas informações e disse que o local está sendo monitorado. Também acrescentou que um novo TAC está em discussão. “A Liminar para redução da pilha está sendo monitorada e um novo TAC está em elaboração com participação dos técnicos ligados ao Ministério Público e INEA”, afirmou Jairo da Silva.

Como desdobramento do encontro, o procurador acatou a sugestão da realização de um novo encontro, desta vez de forma virtual, sobre o TAC, com a participação de técnicos ligados ao Ministério Público e especialistas ligados aos Movimentos.

Adriana Vasconcelos considerou o encontro positivo e proveitoso. “A aproximação do MPF com a comunidade ouvindo seus anseios é muito importante. A proposta do encontro com os técnicos para discutirmos os termos do TAC, para que a gente, como população, tenha acesso também é muito importante”, avaliou a bióloga da Comissão Ambiental Sul, que também é moradora do entorno da montanha de escória.

Em 2018 a montanha chegou a atingir cerca de 20 metros de altura, formada por resíduos do processo de fabricação do aço na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A área ocupa 270 mil metros quadrados e fica próxima de alguns bairros da cidade e do rio Paraíba do Sul.