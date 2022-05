Com apenas 17 anos e 1,65 de altura, uma pequena volta-redondense começa a ganhar destaque no cenário nacional da natação, estilo borboleta, ao ser convocada para a Seleção do Estado do Rio de Janeiro que irá disputar a Copa das Federações – de 12 a 14 de maio no Clube de Regatas Vasco da Gama, em São Januário, no Rio.



Essa é Alice Fernandes de Paula, atleta do Clube dos Funcionários e que ficou entre as 10 melhores do país no último Campeonato Brasileiro Júnior, realizado no Clube do Flamengo, no Rio, em dezembro de 2021. Alice fez a prova em 1min7s93c – seu melhor tempo.

Em julho 2021, Alice ficou em 10° lugar estilo borboleta no Campeonato Brasileiro Júnior que aconteceu em Recife, Pernambuco.



A Copa das Confederações é organizada pela Farj (Federação Aquática do Rio de Janeiro) e filiada CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos). Durante a competição, os atletas poderão buscar índices classificatórios para o Campeonato Brasileiro que acontece em junho (Rio de Janeiro) e julho (Salvador).



Rotina diária de treinos

Para alcançar esses feitos, Alice se inspira em atletas que fizeram história no esporte. “Michel Phelps é minha inspiração. Vou para a piscina todos os dias com o objetivo de me tornar uma atleta profissional e poder conquistar muitos títulos. A natação é minha vida”, afirma Alice.



A rotina de treinos é diária. De segunda à sábado, Alice acorda às 5 horas para dar início a uma dieta balanceada e controlada com apoio de uma nutricionista e as 7 horas já está dentro da piscina do Clube dos Funcionários. Ela ainda faz academia 3 vezes por semana e estuada a noite. “Essa minha rotina é porque eu amo muito a natação. Me dedico muito, por isso os resultados aparecem. Faço academia e estudo muito para me manter sempre focada em exemplos positivos”, explicou a jovem atleta de Volta Redonda.



Alice nada desde os 10 anos. Ela começou no Sesi, em Volta Redonda. Em 2018, entrou para equipe de competição do Clube dos Funcionários

Alice está em busca de patrocínio. O custo mensal para se manter e buscar o topo na natação é alto, e grande parte é custeada por ela e por seus pais Sandro de Paula e Nívea Rossi de Paula. “O Clube dos Funcionários abriu as portas para mim. Agradeço todos os dias de poder estar na equipe de competição do clube. O meu técnico, Rodolfo Conceição, está me ajudando muito e cresci demais depois que iniciei os treinos com ele”, disse.



Outros dois atletas do Clube dos Funcionários também foram convocados para Seleção do Estado do Rio: João Arnaldo Dias Rosa, 20 anos (Sênior – 50m e 100m livre) Arthur Colombiano, 16 anos (Juvenil 2 – 100m e 200m livre).

No último Campeonato Estadual de Natação, Arthur conquistou o 2° lugar nos 100m livre e 3° lugar nos 200m livre. Já João, obteve a terceira colocação no Campeonato Brasileiro Júnior com o tempo de 22″71 nos 50m livre.

Foto: Divulgação