Uma carga com doze toneladas de sabão em pó falsificado e sem nota fiscal foi apreendida em Levy Gasparian, na última terça-feira (dia 18), durante a Operação Foco, que visa coibir a evasão de ativos, fiscalizar as divisas do estado e reprimir o crime na região.

O material, dividido em 15 mil caixas de 800g cada, estava em um caminhão com destino à Pará de Minas (MG). O veículo foi interceptado na altura do km 8 da BR 040. O motorista foi preso e vai responder pelo crime de pirataria. O veículo e a carga apreendida foram apresentados na 108ª DP (Três Rios), na cidade vizinha.

De acordo com a Polícia Civil, as caixas possuíam claros indícios de falsificação, com embalagens bem parecidas com as originais, fazendo alusão a uma marca famosa do produto.

Realizada pela Secretaria de Estado da Casa Civil em parceria com a Secretaria Estadual de Fazenda, a Operação Foco atua em diversos pontos de entrada do estado do Rio de Janeiro e tem postos fixos em Levy Gasparian, Itatiaia, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis e Itaperuna.