Prestes a completar 49 anos de fundação, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), que aniversaria nesta sexta-feira (dia 20), festeja o crescimento contínuo, com inaugurações e projetos novos a cada ano. E hoje acontece a aula inaugural do curso de Inclusão Digital para pessoas com 60 anos ou mais.

Para promover a capacitação dos colaboradores, a AAP-VR contou com recursos de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal delegado Antônio Furtado (União Brasil). A solenidade será no posto avançado da entidade em Barra do Piraí, mas as aulas acontecerão também em Volta Redonda e Pinheiral.

Programação

Ainda nesta sexta-feira, a programação das comemorações dos 49 anos da AAP-VR seguirá na sede campestre da entidade, em Pinheiral, com uma visita orientada de autoridades convidadas e almoço. A partir das 20h, acontece o baile especial de aniversário, com shows do Forró Pé Quente e da dupla Eder & Leandro, na sede da Vila Santa Cecília.

“Vamos comemorar muito esses 49 anos. A nossa Associação provou a sua força, crescendo mesmo na pandemia, criando, por exemplo, a Clínica da Mulher Clara Sabença e inaugurando o Centro Integrado de Saúde e Assistência, no bairro Nossa Senhora das Graças. Temos certeza de que no ano que vem, com o cinquentenário de nossa entidade, a festa vai ser ainda maior”, comemora o presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz.

Foto: Divulgação