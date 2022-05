Ao lado do governador Cláudio Castro e do prefeito de Paraty, Luciano Vidal, o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), Rogério Brandi, assinou na noite de sábado (dia 21) quatro termos de cooperação técnica com o município. São obras aguardadas pela cidade há muitos anos, que irão contribuir ainda mais para que Paraty, Patrimônio da Humanidade pela Unesco, possa pleitear ainda mais títulos.

Segundo o governador, levar investimentos para a Costa Verde é muito prazeroso, pois há um esforço de todos os municípios para resgatar décadas de abandono. Ao lado do prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, Castro elogiou a integração entre os dois municípios e o trabalho que estão fazendo para elevar ainda mais a qualidade de vida das cidades.

‘Quem poderia imaginar que, 20 meses após assumir o governo do estado, com bilhões em dívidas, estaríamos novamente investindo nos municípios fluminenses. Quando há uma união de esforços entre todas as esferas de governo e o parlamento, tudo flui com mais facilidade’, explicou Cláudio Castro.

Das obras anunciadas, a construção das pontes de Novo Horizonte, Jabaquara e Paraty Mirim, assim como a reforma da ponte que liga Condado ao Portão Vermelho serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação (Cehab). A construção do parque esportivo da Ilha das Cobras ficará a cargo da Empresa de Obras Públicas (Emop-RJ), enquanto a pavimentação de diversas ruas do bairro Jabaquara e a construção de sistema de esgotamento sanitário e de uma estação de tratamento de esgoto, além de obras de drenagem e pavimentação da Praínha de Mambucaba ficarão diretamente com a Seinfra. Todas as intervenções estão orçadas em R$ 32,2 milhões.

‘Essas são obras que garantem a qualidade de vida da população, seja na prática de esportes, ou na urbanização dos bairros, levando habitabilidade à região. E as pontes servirão para melhorar a mobilidade em Paraty, não apenas na alta temporada, mas principalmente para o dia a dia dos seus moradores’, afirmou Brandi.

O prefeito Luciano Vidal estava eufórico com as obras. Segundo ele, o bairro de Jabaquara, que receberá obras de drenagem e pavimentação, foi construído e nunca recebeu nenhum tipo de melhoria. Essa era uma questão antiga que ele, enfim, estava tendo a oportunidade de resolver, nessa parceria com o Estado.

‘São obras muito aguardadas pela população, que nos ajudarão a trabalhar ainda mais e melhor na busca de novos títulos para a cidade. Agradeço ao secretário Brandi pela atenção de toda a sua equipe para com nossos pleitos e posso dizer que as obras da Praínha de Mambucaba ajudarão a evitar a degradação de uma área tão linda’, concluiu Vidal.

Foto: Glauber Carvalho