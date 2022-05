A SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), em parceria com o UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, realiza no próximo sábado (dia 28), das 9h às 16h, na Praça Brasil, o “Mega Cidadania Aqui”. O evento levará ações sociais, de saúde e atividades recreativas e esportivas à população na Vila Santa Cecília. A Fundação Leão XIII fará a distribuição de gratuidades para a emissão de documentos, como identidade civil. O objetivo é facilitar o acesso dos moradores aos serviços.

Durante o evento haverá aplicação de doses de vacinas contra Influenza e Covid-19; aferição de pressão; cortes de cabelos; orientações sobre a criação de horta e plantio de mudas com profissionais da Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) e alunos do curso de Engenharia Ambiental do UniFOA; apresentação de trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Educação (SME); preenchimento do Cadastro Único (CadÚnico) e divulgação de informações sobre ações e serviços do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), auxílio na montagem de currículos, apresentação de cursos, inscrições para inserção no mercado de trabalho e ajuda na emissão de documentos promovidas pela Coordenadoria Municipal da Juventude, entre outros.

O curso de Ciências Contábeis e Administração orientarão a população sobre a declaração de imposto de renda; ações práticas de gestão ambiental; educação financeira; MEI (microempreendedor individual) e atualização curricular.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) promoverá atividades esportivas e de recreação, por meio de demonstrações de oficinas práticas de Taekwondo, Kickboxing, Defesa Pessoal, Ginástica Artística e Capoeira. Haverá um aulão de ginástica para a Melhor Idade e outra de Fitdance. Já o curso de Educação Física do UniFOA fará ações de avaliação antropométrica, recreação e noções de primeiros socorros.

“Os serviços públicos são essenciais para a nossa população, por isso, é de extrema importância a realização de ações como esta, para que possamos oportunizar a todos os cidadãos. Queremos que todos participem e acessem os serviços de saúde, da assistência, de retirada de documentação de identificação civil, enfim, tudo o que iremos oferecer”, disse a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte.