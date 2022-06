A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, adquiriu oito novos veículos para atendimento aos pacientes do município e o transporte de insumos. Foram comprados quatro carros modelo sedan, dois hatch, uma caminhonete e um caminhão baú que ficaram estacionados nesta quinta-feira (dia 02), no pátio do Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral (Campla), no Centro.

De acordo com o secretário da pasta, Sérgio Gomes, os novos veículos, em sua maioria, serão utilizados no atendimento de pacientes. “Esses carros vão trazer uma melhor qualidade ao atendimento da população, principalmente aos usuários do SUS que realizam tratamento fora domicílio, chamado TFD”, detalhou.

Ainda segundo o secretário, os veículos foram adquiridos com verba própria. “No total foram investidos mais de 800 mil reais, de investimentos próprios, a partir de uma economia feita por nós da secretaria, graças a muito trabalho e planejamento”, afirmou Sérgio Gomes.

O subsecretário, Aliandre Martins, explicou que os investimentos fazem parte da reestruturação da pasta. “Há cerca de dois anos nós iniciamos uma reestruturação da Secretaria de Saúde, que passa pela reforma e informatização das unidades de saúde, melhoria nos equipamentos e mobílias, além dos novos veículos, que chega para somar nesse conjunto de ações que vão trazer uma melhor qualidade nos serviços prestados a população”, pontuou Aliandre.

Além dos oito veículos apresentados nesta quinta-feira, o planejamento da Secretaria prevê a compra de outros quatro. “Esses seis carros, a caminhonete e o caminhão estão só aguardando os trâmites do Detran para iniciarem os trabalhos nas ruas, o que deve acontecer até o meio deste mês. Outra novidade é que já estamos em fase de licitação de mais dois carros, fruto de emenda parlamentar, além de duas vans com capacidade para 15 lugares, que irão atender especialmente os pacientes de hemodiálise e também os atendidos pelo TFD”, concluiu.

Foto: Paulo Dimas e Chico de Assis