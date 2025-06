Barra Mansa entrega certificados para mais de 100 formandas do Caravana + Qualifica Rio

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e da Secretaria da Pessoa com Deficiência, realizou na manhã desta segunda-feira (dia 23), a cerimônia de entrega dos certificados de conclusão dos cursos oferecidos pelo Projeto Caravana + Qualifica Rio, em parceria com o Ibratec (Instituição Brasileira de Acessibilidade e Tecnologia). A ação contemplou mais de cem mulheres com formações nas áreas de inclusão digital, empreendedorismo, tranças e maquiagem, promovendo não apenas qualificação profissional, mas também geração de renda e fortalecimento da autonomia feminina.

O evento, realizado no Parque da Cidade, contou com a presença da deputada federal Dani Cunha, da vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, da secretária municipal de Assistência Social, Joseane Ricarte, e da presidente do Instituto Ibratec, Aline Félix, além de autoridades, representantes de instituições e familiares das alunas.

Durante a abertura, a secretária de Assistência Social destacou que “o projeto representa uma virada de chave para mostrar às mulheres que elas são capazes e têm potencial para transformar suas próprias vidas”.

“Estudos comprovam que empresas com mulheres na liderança são mais lucrativas. É importante pensarmos em políticas públicas que as atendam na integralidade, levando em consideração os desafios distintos que cada uma enfrenta. E a Caravana pensou em cada detalhe, oferecendo espaço kids, alimentação, acolhimento, acessibilidade e capacitação” – destacou Joseane.

A deputada federal Dani Cunha também destacou o impacto da iniciativa. “Se seguirmos na velocidade que estamos, ainda seriam mais de cem anos para alcançarmos a equidade. Por isso, esse é um ponto de partida, uma virada de chave. Mulher fazendo política para mulher, porque entende suas necessidades. Esse projeto olhou para a mulher que é mãe, que não tem com quem deixar os filhos, que luta para colocar comida na mesa. É sobre isso: garantir acesso, dignidade e oportunidade para cada uma”, acrescentou a deputada.

A presidente do Instituto Ibratec, Aline Félix, destacou que capacitar uma mulher significa transformar não só sua vida, mas também sua família, seu bairro e sua cidade. Segundo ela, ver as alunas saindo do curso com brilho nos olhos, prontas para empreender ou buscar uma colocação no mercado é a prova de que o caminho está certo e que o impacto social ultrapassa a simples formação profissional.

A vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, também reforçou a importância da ação. “Quando uma mulher se empodera, toda a sociedade cresce. E esse é o nosso compromisso: construir uma cidade mais justa, inclusiva e com oportunidades reais para todas e todos”, disse Luciana.

Representando as alunas, a formanda Thaís Sabino, que atua como trancista e concluiu os cursos de Inclusão Digital, Empreendedorismo e Tranças, compartilhou sua experiência. “Eu trabalho com tranças há quatro anos e esse curso agregou muito, tanto na prática quanto na visão de negócios e na inclusão digital. Isso me ajuda no dia a dia, na renda da minha família e fortalece o meu salão. Que mais oportunidades como essa continuem acontecendo! Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, então vamos sonhar alto. Essa foi uma experiência única”, concluiu a aluna.

Fotos: Yuri Melo