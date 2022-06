Talvez nada incomode mais a algumas mulheres que passam pelo tratamento do câncer do que a perda do cabelo, um dos efeitos colaterais da quimioterapia. Embora essa queda seja transitória, com a danificação dos folículos pilosos responsáveis pelo seu crescimento, esse período pode assustar, provocando reações, afetando a autoestima daqueles que estão passando pelos procedimentos e também para mulheres com alopecia.

Com intuito de fortalecer uma imagem positiva das pacientes, a cabeleireira e psicanalista Alessandra de Souza Moraes criou a Associação Laços de Amor. Desde 2015, o projeto ampara mulheres e crianças de Volta Redonda, fabricando e distribuindo perucas de cabelos naturais.

“Iniciei após uma paciente com leucemia, de 12 anos, perguntar se o cabelo dela cresceria rápido. Nisso, eu ganhei um aplique grande e pedi que fosse feita uma peruca, que ficou linda nela”, relembra Alessandra, idealizadora da Associação.

Há cinco anos, a Laços de Amor celebrou parceria com a Casa Ronald McDonald’s para receber doações de cabelos de hospitais, salões de beleza e pessoas físicas. “A Casa Ronald McDonald’s é uma parceira importante, recolhendo as doações de cabelos para que a gente possa fazer as perucas para doação”, destaca Alessandra. “Retomamos a parceria recentemente, pois, devido à pandemia, tivemos que atender com muitas restrições. Estamos voltando devagar, seguindo todos os cuidados com as voluntárias e assistidas”.

O trabalho é realizado na sede da Laços de Amor, na Rua 52, Vila Santa Cecília, onde cerca de mil perucas foram fabricadas e enviadas para diversos hospitais e unidades de tratamento em todo país. “Rio, Goiás, Bahia e São Paulo são apenas alguns dos estados que tivemos orgulho de atender enviando as perucas. Nosso atendimento acontece no Bless Centro Técnico, que é a nossa escola e patrocinadora, com corte gratuito para aqueles que vão doar. Também recebemos daqueles que fizeram o corte em outro lugar”, explicou a coordenadora.

A Associação iniciou recentemente uma campanha para conseguir voluntários para confecção das perucas e que possa doar três horas semanais de trabalho para ajudar. “Tivemos um aumento significativo de pedidos de perucas, por isso precisamos aumentar nossa produção. Peço a todos que conheçam alguém que possa ser voluntário que peça essa ajuda para que possamos atender ainda mais pessoas”, convocou Alessandra Moraes.

E para aqueles que quiserm ajudar, o telefone de contato é (24) 99911-3033.