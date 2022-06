Um acidente impressionante ocorrido na noite de segunda-feira (dia 20) destruiu a frente de um Renault/Sandero na Avenida Presidente Dutra, em Barra Mansa. Por volta das 22h45, a Polícia Rodoviária Federal foi informada sobre a ocorrência. Na altura do km 284 da rodovia, a roda traseira esquerda de um VW/GOL, que seguia na pista sentido Rio, se soltou atravessando a mureta divisória e atingindo o Renault que vinha no sentido oposto, em direção à São Paulo.

Apesar do susto, os dois ocupantes do Sandero foram socorridos com ferimentos leves por uma equipe de resgate da CCR, concessionária que administra a rodovia, para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Não há informações sobre o condutor do Gol.

Foto: Divulgação