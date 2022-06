Os Contribuintes de Pinheiral já podem gerar suas guias de recolhimento de Impostos e Taxas Municipais com QR Code e realizar os pagamentos via Pix. Até então, os Tributos Municipais só poderiam ser recolhidos através do Banco do Brasil, Caixa Econômica (também Lotéricas) e Banco Itaú. Com essa novidade, aqueles que possuem cadastro no Pix poderão executar os pagamentos através de seus bancos de preferência, inclusive os digitais.

O Pix é o meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro. Ele pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

O secretário de Finanças, Wanderson Siqueira explica que, “essa ferramenta trata-se de uma união de esforços da Prefeitura de Pinheiral, Banco do Brasil e da Custom Sistemas, que viabilizaram essa ferramenta para dar mais comodidade a todos que precisarem recolher tributos ao erário municipal. Poderão ser recolhidos ISS, IPTU, ITBI, além das Taxas Municipais”, disse o secretário.

As guias podem ser geradas tanto nos guichês de atendimento ou pelo site da Prefeitura Municipal: www.pinheiral.rj.gov.br.

“Acreditamos que essa medida seja utilizar as ferramentas disponíveis para melhorar cada vez mais o serviço ao cidadão”, completou o secretário Wanderson Siqueira.