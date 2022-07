Foram cerca de 1.200 inscritos no 13° Congresso Paulista de Infectologia, que aconteceu entre os dias 22 e 25 de junho, no Centro de Convenções Frei Caneca, na capital São Paulo. Aluno do 11° período de Medicina, João Matachon e a professora Maria Cristina Carvalho do Espírito Santo voltaram para casa com a conquista do trabalho apresentado por eles na Categoria Apresentações Orais – em que tinham 200 trabalhos inscritos, sendo 50 nessa categoria.

O estudo apresentado no evento, “Avaliação da Eficácia da Vacinação de Hepatite B em pacientes com Esquistossomose Mansoni Hepatoesplênica no Hospital das Clínicas”, levou o melhor lugar na cerimônia de encerramento, para comoção dos autores. “A doença tropical acaba perdendo atenção diante de outros assuntos em foco nesse momento”. A aceitação do tema da apresentação foi uma grata surpresa para a dupla, já que outros temas são priorizados em tempos de epidemias e endemias.

Para Maria Cristina, que também compõe o corpo docente da USP, o trabalho culminou em uma vontade que há muito nutria: desenvolver a integração das duas faculdades, em uma grande oportunidade de adquirirem um conhecimento amplo sobre a Infectologia. Maria Cristina começou a desenvolver um projeto com João, que já havia desenhado a ideia, porém não escrito. Este, que seria o projeto de vacinar todos os pacientes do ambulatório do Hospital das Clínicas, com diversas vacinas. A partir desse trabalho, há 4 anos, pensaram documentar os dados que foram encontrados nesse trabalho. “Aí que entra o projeto do João. Desenvolvemos juntos, passou por Comissão de Ética da USP e cumpriu todos os processos e validações necessárias”.

A professora não poupou elogios ao aluno. “O João é muito dedicado e empático, foi uma grande felicidade trabalhar com ele”. Ela também explicou que, durante o processo de pesquisa, eles desenvolveram um cronograma e em partes presenciais e online, com validação e avaliação, construíram o trabalho apresentado. “O João fez uma apresentação brilhante!”

“Há alguns anos, tive o prazer de, junto da Prof.ª Dr.ª Maria Cristina, estudar e pesquisar sobre a esquistossomose, uma doença tropical negligenciada que afeta milhões em todo o mundo. Assim, ver esse trabalho ter conquistado a primeira coleção em um dos maiores eventos científicos de nosso país foi uma vitória imensurável e uma alegria sem dimensões”, comemorou o futuro médico em uma postagem em sua rede social.

Maria Cristina comentou sua admiração por Projetos de Iniciação Científica, que nesse caso, foi trabalhado em ambas faculdades. “O aluno alcança acesso a algumas ferramentas acadêmicas que durante o curso de formação, às vezes não conseguimos passar a tempo”, comemora.

Foto: Divulgação